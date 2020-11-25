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Fethiye Esenköy yolu asfaltlanıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 25.11.2020 15:30 | Son Güncelleme

Turizmde söz sahibi ilçelere sahip olan ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde düzenli ve modern yol çalışmalarına devam ediyor.

Turizmde söz sahibi ilçelere sahip olan ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde düzenli ve modern yol çalışmalarına devam ediyor. Muğla’nın en önemli ilçelerinden olan Fethiye’de Esenköy Mahallesi yolunda 1.4 km sıcak asfalt çalışması başlatan Büyükşehir ekipleri, kısa sürede bu çalışmayı bitirmeyi hedefliyor.
Fethiye İlçesi Esenköy Muhtarı Osman Balcı yapımına başlanan yolun kendileri için çok önemli olduğunu ve Büyükşehir’in kısa sürede bu sorunlarını giderdiğini söyledi ve Başkan Gürün’e teşekkür etti. Osman Balcı; “1.4 kilometrelik yol muhtarlık süreci içerisinde yapılmasını istediğimiz bizler için en önemli hizmetlerden biriydi. Büyükşehir Belediyemiz talebimizi geri çevirmedi ve kısa sürede yol çalışmaları başladı. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca yol çalışmaları yanında diğer büyük hizmetleri ile de bizlerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Osman Gürün’e de teşekkür ediyorum” dedi.

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