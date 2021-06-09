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Fethiye'de 112 düzensiz göçmen yakalandı

09.06.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biri cezaevi firarisi 3 şüpheli gözaltına alındı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 112 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz gömenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan minibüste, Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı. Kamyon şoförü M.Ç. ile eşi E.Ç. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Muğla-Fethiye kara yolunda hareketlerinden şüphelendikleri kamyonet sürücüsü M.A'yı durdurdu. Göçmen kaçakçılığı suçundan kaldığı cezaevinden izinli olarak çıkıp geri gelmediği belirlenen M.A. da gözaltına alındı.

Kamyonetin park halinde olduğu bölgedeki ormanlık alanda yapılan aramada ise 65 Afganistan, 2 Irak, 1 İran ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemleri için Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

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