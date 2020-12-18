Fethiye’de 3 saatte, 5 ton çöp toplandı

150 bin nüfuslu Fethiye’yi sadece 250 personeli olan Temizlik İşleri Müdürlüğünün temizlemesinin kolay olmadığını ifade eden Bolelli, “İlçemizde Fethiye Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü öncülüğünde AKUT gönülleri ile MAG-DER gönüllüleri tarafından ortaklaşa koylar bölgesinde bir çevre temizliği gerçekleştirdik. Oyuktepe mevkiine ulaşımın zor olduğunu fakat, buraya gelince oldukça fazla insanın geldiğini gördük. Burada inanılmaz derecede bilinçsizce bir doğa kullanımı ve doğa katliamı ile karşılaştık. Böyle güzelliklere sahip bir doğayı hunharca kullanmak, akıl alır gibi bir durum değil. Maalesef cezai yaptırımlarla da bir noktaya varılamıyor. Toplum olarak çevre temizliği konusunda bilinçli olmak gerekiyor. Bu konuda toplumun her bir ferdine sorumluluk düşüyor. Fethiye 150 bin nüfusa sahip bir ilçe konumunda. Koskoca ilçeyi 250 personelli Temizlik İşleri Müdürlüğünün temizlemesi kolay değil. Bunun için her bir birey kendi yaşadığı alanın çevresini temiz tutarsa daha yaşanılabilir bir memleket ortaya çıkacaktır. Bu konuda her bir vatandaşımızı duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

