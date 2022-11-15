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Fethiye'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa 27 yıl 9 ay hapis cezası

15.11.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren ve bir kadını yaralayan sanığa 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Selim Akyüz (33) ile taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık, "Bütün olanları Mustafa başlattı. Nazifa ile dini nikahlı evliydik. Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uyguladığı Akyüz'ü "kastan öldürme" suçundan 18 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten de 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yeni Mahalle'de 29 Mart 2021'de çıkan kavgada Selim Akyüz inşaatta birlikte çalıştığı arkadaşı Mustafa Cömert (36) ile Azerbaycan uyruklu Nazıfa Mustafayeva'yı (28) bıçakla yaralamıştı. Cömert kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polis ekiplerince yakalanan Akyüz tutuklanmıştı.

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cinayet Fethiye duruşma hapis

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