Fethiye'de aslan balığına basan kişi hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denizde aslan balığına basan kişi tedaviye alındı.

Göcek Mahallesi Tersane Adası açıklarında denize giren İsmet G, aslan balığına bastı. Olayın ardından İsmet G'nin fenalaşması üzerine arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Göcek Sahil Güvenlik ekibince bota alınan İsmet G, Göcek'te bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

İsmet G, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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