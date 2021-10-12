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Fethiye'de batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

12.10.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde batan teknede bulunan 3 kişi kurtarıldı.

Karagözler Mahallesi Büyük Boncuklu Koyu önlerinde bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.

Teknedekilerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Teknedeki 3 kişi sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince olası çevre kirliliğine karşı tekne çevresine bariyer serme işlemi yapıldı.

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