Fethiye'de batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde batan teknede bulunan 3 kişi kurtarıldı.

Karagözler Mahallesi Büyük Boncuklu Koyu önlerinde bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.

Teknedekilerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Teknedeki 3 kişi sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince olası çevre kirliliğine karşı tekne çevresine bariyer serme işlemi yapıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz