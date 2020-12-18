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Fethiye'de çevre temizliğinde 5 ton çöp toplandı

MUĞLA HABERLERİ  | 18.12.2020 16:33 | Son Güncelleme

Fethiye'de çevre temizliğinde 5 ton çöp toplandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde 5 ton çöp toplandı.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, AKUT Fethiye, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) iş birliğinde ilçenin yarımada bölgesindeki Oyuktepe mevkisinde temizlik yapıldı.

Fethiye Körfezi manzarasında gerçekleşen ve 35 gönüllünün katıldığı etkinlik 3 saat sürdü. Temizlikte, arasında plastik ve cam şişeler, yemek kapları ve kağıt ambalajların bulunduğu 5 ton çöp toplandı.

Etkinliğe katılan Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, bölgenin şehir merkezine oldukça uzak bir alan olmasına rağmen, fazlasıyla kirli olduğunu söyledi.

Doğanın temiz kullanılması gerektiğini vurgulayan Bolelli, toplumun çevre temizliği konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

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