Fethiye'de çıkan anız ve saman balyası yangını söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan anız ve saman balyası yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Menteşoğlu Mahallesi 741. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında anız ve tarlada bulunan saman balyaları zarar gördü.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.



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