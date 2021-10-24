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Fethiye'de denize düşen Ukraynalı kadın yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı

24.10.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de denize düşen Ukraynalı kadın yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinde denize düşen Ukraynalı kadın yamaç paraşütü pilotu, kurtarıldı.

Yamaç paraşütü pilotu Ukraynalı kadın, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden tekli uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan sonra süzülerek inişe geçtiği sırada belirlenemeyen nedenle denize düştü.

Paraşütün düştüğünü görenlerin yardım istemesi üzerine Ölüdeniz'de konuşlu Sahil Güvenlik Dalış Timi, yaralı pilotu karaya çıkardı.

İlk müdahalesi dalgıç personel tarafından yapılan Ukraynalı pilot, bilinci açık bir şekilde, Belcekız Plajı'nda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık personeline teslim edildi.

Yaralı pilot, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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