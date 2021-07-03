Fethiye'de içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı.

Belcekız Plajı'nın yaklaşık 50 metre açıklarındaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

İlk belirlemelere göre, içinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu teknedeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Diğer kişilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.



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