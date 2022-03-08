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Fethiye'de kadınlar süslü bisikletleriyle pedal çevirdi

08.03.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de kadınlar süslü bisikletleriyle pedal çevirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlar, süslenen bisikletleriyle pedal çevirdi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, bisikletliler müdürlük binası önünde toplandı. Balonlarla süslenen bisikletlere binen kadınlar, yaklaşık 5 kilometre pedal çevirerek sahil bandından Beşkaza Meydanı'na ulaştı. Burada katılımcılara karanfil ve katılımcı belgesi verildi. Güzergah üzerindeki vatandaşlar, bisiklet turunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yaptığı konuşmada, toplumu kadınların ayakta tuttuğunu söyledi.

Bir toplumun ancak kadınlarla daha güçlü olabileceğini belirten İlman, "Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar kadınlarımızın sosyal hayatta ve her alanda yapmış olduğu katkılarla ülkemiz modern dünya içerisinde yer almıştır." dedi.

Etkinlikte, kadınlar halk oyunları gösterisi yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
06:02
Sabah
07:21
Öğle
13:22
İkindi
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Akşam
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