Fethiye'de kayalık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıktığı kayalık alanda mahsur kalan Libyalı turist kurtarıldı.

İlçeye tatile gelen Mohamed Abdulwahhab, çekim yaptığı sırada done Kesikkapı Mahallesi'ndeki Amintas Kaya Mezarları bölgesinde kayalık alana düştü.

Cihazını almak için çıktığı kayalıklardan inemeyen Abdulwahhab'ın yardım istemesi üzerine bölgeye Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık iki saatlik operasyonun ardından mahsur kalan turisti güvenli bölgeye indirdi.

Turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz