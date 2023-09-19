YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Fethiye'de lüks yat Polestar'a yakıt ikmali yapıldı

Fethiye'de lüks yat Polestar'a yakıt ikmali yapıldı

19.09.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cayman Adaları bayraklı "Polestar" adlı lüks yata, yanaştığı Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.

Fethiye Limanı iskelesine bağlanan 70 metre uzunluğundaki yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi.

İtalya'da 2021'de inşa edilen yat, sinema odası, tam donanımlı spor salonu ve spa gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Bir jakuzi ve konforlu şezlonglarla donatılmış geniş güneşlenme terasına sahip lüks yatta, 18 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 720 bin avro olduğu belirtilen yat, yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova’da Gaziler Günü kutlandıYalova’da Gaziler Günü kutlandı
Şanlıurfa’da 3 doktora darpŞanlıurfa’da 3 doktora darp
Ardahan’da uyuşturucu operasyonuArdahan’da uyuşturucu operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 19 Eylül Salı

İmsak
05:24
Sabah
06:44
Öğle
13:06
İkindi
16:34
Akşam
19:17
Yatsı
20:32

Muğla Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Salı

Akça eczanesi
Seydikemer
Kibele eczanesi
Bodrum
Akyalçin eczanesi
Bodrum
Badem eczanesi
Datca
Çalis eczanesi
Fethiye
Nil eczanesi
Fethiye
Beyza eczanesi
Milas
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Pazardan aldığı balığı yedi! 4 uzvunu kaybetti

Pazardan aldığı balığı yedi! 4 uzvunu kaybetti

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.