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Fethiye’de ölü caretta caretta bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 15.11.2020 18:52 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sahil kesiminde bir adet caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.Edinilen bilgiye göre, Yanıklar Mahallesi’nde Karaot Plajı’nda vatandaşlar bir caretta carettanın hareketsiz olduğunu fark etti.

Fethiye’de ölü caretta caretta bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sahil kesiminde bir adet caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yanıklar Mahallesi’nde Karaot Plajı’nda vatandaşlar bir caretta carettanın hareketsiz olduğunu fark etti. Yanına yaklaştıklarında kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan vatandaşlar, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) bildirdi. Bölgeden alınan caretta caretta, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ortaca’daki DEKAMER’e götürüldü. Deniz kaplumbağasının doğal yollarla mı yoksa başka nedenlerle mi öldüğü yapaılacak olan araştırmanın ardından belli olacak.

Fethiye’de ölü caretta caretta bulundu

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