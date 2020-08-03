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Fethiye’de otomobil takla attı: 2 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 03.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İlyas K.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İlyas K. yönetimindeki 09 CBU 22 plakalı otomobil, Fethiye-Ölüdeniz yolu Oluklu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile otomobildeki Serkan K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istediği. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet hastanesin kaldırıldı.

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