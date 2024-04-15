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Fethiye’de spor temalı çocuk şenliği başladı

İHA İHA
15.04.2024 15:54
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Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ilk kez düzenlediği ’çocuk şenliği’ törenle başladı.

Fethiye’de spor temalı çocuk şenliği başladı

Farklı yaş gruplarından çocukların katılım gösterdiği şenlik 2 gün sürecek.

Fethiye’de ilk defa düzenlenen çocuk şenliği Beşkaza Spor Salonu ve Sentetik Futbol Sahası’nda başladı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ve çok sayıda öğrencinin katılımı ile törenle başlayan şenlik, turnuvalarla devam etti. Futbol, voleybol, satranç ve flor curlinh turnuvalarının yapıldığı şenliğe 21 okuldan 800 öğrenci katılım sağladı.

Çocukları geleceğe hazırlamak için canla başla mücadele ettiklerini söyleyen Harun Reşit Yiğit, tüm katılımcılara teşekkür etti. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek için spora ve sanata yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan İsmail Hakkı Ertaş, tüm çocukların bayramını kutladı.

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