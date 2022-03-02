Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri Rus uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.Ö'nün Patlangıç Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu, esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Ş.Ö. ile birlikte yaşadığı Rus uyruklu kadın E.V'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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