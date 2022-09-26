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Fethiye'de yangın çıkan motor yat battı

26.09.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dumandan etkilenen yattaki 2 Türk personel hastanede tedavi altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan motor yat battı.

Göcek Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan 22 metre uzunluğundaki İngiltere bayraklı "MINKIE" isimli motor yatta, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sahil güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Emniyetli bölgeye yanaştırılan yat, alevlere müdahale edildiği sırada battı.

Yangın anında motor yatta bulunan 2'si yabancı uyruklu 4 kişi alevlerden denize atlayarak kurtuldu.

Dumandan etkilenen 2 Türk personelin, Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, aynı iskelede bağlı bulunan Türk bayraklı "Adastra" isimli yelkenli teknede, motor yattan alevlerin sıçraması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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