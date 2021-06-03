FETÖ elebaşı Gülen'in avukatına 9 yıl 9 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şeker, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Üzerine atılı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamalarını reddeden Şeker, 33 aydır tutuklu bulunduğunu söyleyerek, yargılamanın son bulmasını istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraatını talep etti.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, suçunun "silahlı terör örgütüne üye olma" kapsamında kaldığı gerekçesiyle sanığa 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.



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