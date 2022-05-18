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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

18.05.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Bu esnada Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen S.Ş, B.Ş. ve R.E. yakalandı.

FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.

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