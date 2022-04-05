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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalandı

05.04.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrollerde bulunan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Y.K, O.T, G.B, T.D ve A.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin işlemleri sürüyor.

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