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FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

31.01.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski yarbay N.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

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fetö Gözaltı Şüpheli Yunanistan

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