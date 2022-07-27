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FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen 6 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

27.07.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen 6 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 6 zanlı, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi oldukları ve haklarında adli işlem yapılarak meslekten ihraç edilen 6 şüphelinin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalıştığı bilgisini aldı.

Eski astsubay ve infaz koruma memuru oldukları tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bir zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen 6 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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