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FETÖ üyesi firari yüzbaşı Nazilli’de yakalandı

30.11.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan meslekten ihraç edilen firari yüzbaşı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

FETÖ üyesi firari yüzbaşı Nazilli’de yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

“FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan meslekten ihraç edilen C.S. (38) isimli firari yüzbaşı, Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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