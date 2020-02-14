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FETÖ'den gözaltına alınan 32 jandarma itirafçı oldu

ANKARA HABERLERİ  | 14.02.2020 17:34 | Son Güncelleme

FETÖ'den gözaltına alınan 32 jandarma itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheli, itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlatmaları üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 1 teğmen ile 53 astsubay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden 32'si, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Örgütle bağlantısı olan askerlerin isimlerini verdikleri ve "mahrem imamları" da teşhis ettikleri öğrenilen 32 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen diğer şüphelilerden 12'sinin tutuklanmasına, 10'u hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ankesör soruşturması FETÖ İtirafçı Jandarma

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