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FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü sahte kimlikle yakalandı

15.06.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü sahte kimlikle yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yapılan çalışmada, hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ihraç polis memuru H.F.Ö. tren garında, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve terör örgütünün eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan A.G. ise Fırat Bulvarı'nda yakalandı.

Kimlik bilgilerinin tespiti sırasında kardeşlerine ait kimlikleri kullandıkları anlaşılan firarilere, "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçundan adli işlem yapıldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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