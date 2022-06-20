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FETÖ'nün 6 yıldır aranan "bölge talebe mesulü" Samsun'da sahte kimlikle yakalandı

20.06.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün 6 yıldır aranan "bölge talebe mesulü" Samsun'da sahte kimlikle yakalandı

FETÖ'nün 6 yıldır aranan "bölge talebe mesulü" Samsun'da sahte kimlikle yakalandı

Samsun'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü" sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili çalışma yürüttü.

Şüphe üzerine durdurulan O.Y'nin verdiği kimliği inceleyen ekipler, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan kimliğin sahte olduğunu tespit etti.

Yapılan sorgulamada şüphelinin ByLock kullanıcısı, örgüt içerisinde "ev abiliği", "bölge talebe mesulü", Erzurum'un Çat ilçesinde yurt müdürlüğü görevlerinde bulunduğu, örgütün protesto eylemlerine katıldığı ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 Ağustos 2016 tarihinden itibaren arandığı ortaya çıktı.

O.Y, hakkındaki yakalama emri kapsamında ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına alındı.

FETÖ'nün 6 yıldır aranan

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