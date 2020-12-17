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FETÖ'nün "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı adliyede

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 17.12.2020 11:18 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı adliyede

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 6 zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan gözaltına alınan bir şüphelinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması ve karantinaya alınması dolayısıyla işlemlerinin ertelendiği öğrenildi.

- Operasyon

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Aralık'ta FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını tespit edilen 7 kadın zanlıyı, kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirilmiş, dijital materyallere incelenmek üzere el konulmuştu.

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