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FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanma sorumlusu" olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

BURDUR HABERLERİ  | 09.06.2020 17:52 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanma sorumlusu" olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Burdur'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün emniyet mahrem yapılanma sorumlusu olduğu öne sürülen eski öğretmen tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün ildeki emniyet mahrem yapılanma sorumlusu olduğu öne sürülen eski öğretmen A.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen Ali D'yi Denizli'de gözaltına aldı.

Burdur'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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