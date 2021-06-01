YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı

FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı

01.06.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı

Ankara merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 6 muvazzaf askerden 5'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, halen aktif faaliyet yürüten örgüt mensuplarının deşifre edilmesi için harekete geçildi.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, bazı örgüt mensuplarının, kontörlü ve ankesörlü telefonlardan haberleşerek örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve örgütün devamlılığını sağladıkları belirlendi.

Ankara, İzmir, Balıkesir ve Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 4'ü subay, 2'si astsubay 6 zanlıdan 5'i gözaltına alındı.

Firari zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu: (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuştu: (1)
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı

Ankara Namaz Vakitleri 1 Haziran Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:15
Öğle
12:51
İkindi
16:48
Akşam
20:18
Yatsı
22:01

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Salı

Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Evren Eczanesi
Cankaya
Fazilet Eczanesi
Cankaya
Feride Eczanesi
Cankaya
Oran Gülcem Eczanesi
Cankaya
Tutkun Eczanesi
Cankaya
Kıvanç Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME - Sivas'ta 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

GÜNCELLEME - Sivas'ta 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.