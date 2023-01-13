FETÖ’nün "hijyen evleri"nde ders veren iki sanığa 6 yıl 3’er ay hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.Ö. ve E.T. ile avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların, FETÖ’nün 2016’daki darbe girişiminin ardından merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde oluşturduğu "hijyen evleri" adı altındaki yeni hücre evlerinde kaldığını ve eleman temin ettiklerini, bu evlerde FETÖ üyesi kişilerin çocuklarına ders vererek örgütsel faaliyetleri sürdürdüklerini vurguladı.

Sanıkların FETÖ ile irtibatları nedeniyle adli veya idari işlem görmüş kişilerle telefon görüşme kayıtları tespit edildiğini ve deşifre olmamak için kod adı kullandıklarını belirten savcı, A.Ö. ve E.T’nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkları "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

