YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. FETÖ’nün "hijyen evleri"nde ders veren iki sanığa 6 yıl 3’er ay hapis

FETÖ’nün "hijyen evleri"nde ders veren iki sanığa 6 yıl 3’er ay hapis

13.01.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "hijyen evleri" adı altındaki yeni hücre evlerine eleman temin ettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanık 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.Ö. ve E.T. ile avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların, FETÖ’nün 2016’daki darbe girişiminin ardından merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde oluşturduğu "hijyen evleri" adı altındaki yeni hücre evlerinde kaldığını ve eleman temin ettiklerini, bu evlerde FETÖ üyesi kişilerin çocuklarına ders vererek örgütsel faaliyetleri sürdürdüklerini vurguladı.

Sanıkların FETÖ ile irtibatları nedeniyle adli veya idari işlem görmüş kişilerle telefon görüşme kayıtları tespit edildiğini ve deşifre olmamak için kod adı kullandıklarını belirten savcı, A.Ö. ve E.T’nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkları "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Klima tamiri kavgası bir aileyi perişan ettiKlima tamiri kavgası bir aileyi perişan etti
Denize kıyısı olmayan Sivas’ta teknede balık ekmek keyfi yaşanıyorDenize kıyısı olmayan Sivas’ta teknede balık ekmek keyfi yaşanıyor
Bolu'da toplu ulaşım ücretlerine zamBolu'da toplu ulaşım ücretlerine zam
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 14 Ocak Cumartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:44
Öğle
12:52
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:10

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Cumartesi

Yeni Hayat Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Ömer Tekin Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Safran Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.