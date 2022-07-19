FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan, haklarında örgüt üyeliği ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama, ByLock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 13'ü görevde, biri emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.
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