FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 3'ü muvazzaf 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün "sivil imamları" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 3'ü muvazzaf, 2'si emekli ve 1'i daha önce ilişiği kesilmiş 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

