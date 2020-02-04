FETÖ'nün polis akademisi ve askeri lise sorumlularına yönelik operasyon

MANİSA (AA) - Manisa merkezli operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) polis akademisi ve askeri lise sorumlularına yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğündeki yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Manisa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Aralarında avukat, sağlık personeli ve öğretmenlerin de bulunduğu zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürüldü.

Şüphelilerin, örgütün TSK yapılanmasında yer aldıkları, emniyet birimi içinde mahrem yapılanmayı yönetip sözde emniyet imamları ile özel hatlardan görüşerek askeri liseler ve polis akademisine alınacak öğrencileri belirledikleri, sağlık raporlarında usulsüzlük yaptıkları ve kontrollerindeki öğrencilerle eğitimleri süresince ilgilendikleri belirtildi.

Gözaltı kararı bulunan bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

