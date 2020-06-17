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FETÖ'nün sözde "eyalet muhasebecisi"nin yargılanmasına devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 17.06.2020 10:24 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde "eyalet muhasebecisi"nin yargılanmasına devam edildi

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde "eyalet muhasebecisi" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık H.Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanının, dava dosyasına gelen ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki verilere karşı savunmasını istemesi üzerine sanık H.Ç, ByLock kullanıcısı olmadığını iddia etti.

FETÖ/PDY'nin "eyalet muhasebeciliği"ni yapmadığını öne süren H.Ç, "Mahkemeye gelen belgeleri kabul etmiyorum. Kimseden himmet adı altında para toplamadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti ile dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve dinlenmeyen tanıkların mahkemeye çağrılmaları yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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