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FETÖ'nün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" avukat Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 24.11.2020 10:31 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" avukat Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de aralarında örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" avukatın da olduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü 1. askeri yasak bölge yakınlarında 3 kişiyi yakaladı.

İnceleme sonucu şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ zanlıları olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın zanlılar Ö.Y. ve B.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen diğer şüpheli avukat E.Y'nin işlemleri devam ediyor.

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