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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmalarda 2 yılda 1481 tutuklama

23.10.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmalarda 2 yılda 1481 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında son iki yılda düzenlenen 22 operasyonda yakalanan 3 bin 37 kişiden 1481'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda 2019 yılı Kasım ayından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde oluşturulan ülke genelindeki ankesörlü/kontörlü hat veri havuzundan faydalanılarak örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen 2 bin 206'sı muvazzaf 3 bin 338 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yakalanan 3 bin 37 şüpheliden 1481'i sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı. 474 şüpheli emniyet aşamasında "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlandı, 68 zanlı değişen delil ve sağlık durumları nedeniyle emniyet aşamasında serbest bırakıldı.

Öte yandan hakimliklere sevk edilen bazı şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları, sağlık sorunları ve mükerrer soruşturmalar nedeniyle adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlılardan bir kısmının operasyon öncesinde diğer birimlerce haklarında işlem yapılması, Kovid-19 tespiti ve diğer sağlık nedenleriyle gözaltı talimatları iptal edildi.

Gözaltı kararı verilen firari 301 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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