FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli operasyon

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye getirildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda firari şüpheli de gözaltına alındı.
Yakalanan 9 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin yakalanması amacıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Düzce, Eskişehir, Denizli, Muğla, Mersin ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, ikisi muvazzaf 3 astsubay, iki muvazzaf uzman çavuş ile 3 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alınmıştı.