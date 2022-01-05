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FETÖ'ye eleman kazandırdığı iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

05.01.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'ye eleman kazandırdığı iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklanan eski öğretmen hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu N.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık N.K. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık C.K'nin ifadelerine yer verildi.

N.K'nin sohbet toplantıları düzenlediğini belirten tanık, "2007 yılında örgüte ait okulda birlikte çalıştık. Kendisi örgüt 'ser rehberi'nin verdiği talimatları yerine getiriyordu. N.K. maaşlardan her ay düzenli olarak himmet adı atında para kesilmesi, FETÖ'nün basın-yayın organlarına abone olunması ve örgüte öğrenci kazandırılması için çalışmalar yürütüyordu." ifadesini kullandı.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı kaydedilen N.K'nin FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında "tayine tabi personel" statüsünde 12 yıl boyunca çalıştığı bilgisine yer verildi.

Sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, FETÖ üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, sosyal medya hesabından örgütü destekler mahiyette paylaşımlar yaptığı, örgüte yeni eleman kazandırılması için faaliyet yürüttüğü belirtilen iddianamede, N.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Tutuklu sanık, ilerleyen günlerde hakim karşısında çıkacak.

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