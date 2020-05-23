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Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.05.2020 22:34 | Son Güncelleme

Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, Beşiktaş'tan kiraladıkları Oğuzhan Özyakup için flaş açıklamalarda bulundu.

Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup açıklaması

Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, Beşiktaş'tan kiraladıkları Oğuzhan Özyakup ve Trabzonspor'dan kiraladıkları Edgar Ie için açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ KARAR VERECEK"

Oğuzhan için Beşiktaş'tan cevap beklediklerini kaydeden Arnesen, "Oğuzhan Özyakup'u tekrar kiralamamız çok zor. İyi bir oyuncu, iyi bir insan. Beşiktaş karar verecek. Devre arasında ona para ödedik ancak tekrar ödeyebilir miyiz, bunu da düşünmemiz lazım. Bunlara bakacağız ve her şey belli olacak." ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN'IN MESAJI

Oğuzhan ayrılıkla ilgili, "Benim de duygularım, hislerim var. Şenol hocanın son zamanlarında ıslıklar tüm takıma olmaya başladı, bana daha çok oluyordu. Benim bu dönemde ayrılık düşüncem vardı. Abdullah Avcı gitse ya da kalsa benim için fark etmeyecekti. Sergen hoca gelirken benim Beşiktaş ile görüşmelerim vardı. Sergen hoca takımda kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana saygı gösterdi." mesajını vermişti.

OĞUZHAN'IN FEYENOORD PERFORMANSI

Feyenoord'da sadece 4 maçta oynayabilen milli oyuncu, 127 dakikada 1 gol atmış ve asist yapamamış ancak oynadığı süre boyunca takımın öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

"TRABZONSPOR'A BAĞLIYIZ"

Trabzonspor'dan kiraladıkları Edgar Ie için de görüşleri sorulan yönetici, "Trabzonspor'a bağlıyız. Onlar oyuncuyu satmak isterse, bizim için çok zor olacak, çekiliriz. Eğer tekrar kiralarlarsa, bizim için muhtemel olup olmadığına bakacağız" dedi.

"KİMSEDE PARA YOK"

Transferde her şeyin değişeceğini de vurgulayan idareci, "Koronavirüs krizi sonrasında herkes daha dikkatli olmak zorunda kalacak. Büyük kulüpler, bütçelerini tekrar belirlemeli. Anormal bir transfer dönemi geçireceğiz. Neredeyse kimsede para yok, herkes birbirine bakıyor." ifadelerini kullandı.

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