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Feyenoord - Inter Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile karşı karşıya geliyor. İki takımın önceki karşılaşmaları ve mevcut durumları oldukça dikkat çekici. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Feyenoord - Inter Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Feyenoord
Salı 23:00
03.11.2026
Inter
Stadyum: De Kuip Yayın: tabii Spor

Feyenoord ile Inter, 3 Kasım 2026 saat 23:00'de De Kuip'ta Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Inter karşısında ev sahibi olarak çıkacak olmaları onlara avantaj sağlayabilir.

Lig Durumu

Inter

2. İtalya Serie A Ligi
O
10
G
8
B
1
M
1
P
25
26
Attığı Gol
13
Yediği Gol
+13
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Inter 26 / 13

İç Saha / Deplasman Performansı

Inter Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
3 / 1 / 1
Gol
9 – 6

Feyenoord (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 8 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 13 gol atıp 5 gol yedi.

Inter (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 25 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Feyenoord

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Feyenoord 1-1 Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 25.10.2026 PSV Eindhoven 1-1 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 21.10.2026 Real Betis 1-0 Feyenoord Şampiyonlar Ligi M
  • 17.10.2026 Telstar 3-4 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 14.10.2026 Feyenoord 3-2 Como Şampiyonlar Ligi G
Inter M G G G G

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Milan 3-1 Inter İtalya Serie A Ligi M
  • 28.10.2026 Venezia 0-2 Inter İtalya Serie A Ligi G
  • 25.10.2026 Inter 2-1 Fiorentina İtalya Serie A Ligi G
  • 21.10.2026 Inter 1-0 Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi G
  • 17.10.2026 Bologna 1-3 Inter İtalya Serie A Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Son 2 karşılaşmada Feyenoord, Inter'e karşı galip gelemedi. Inter'in bu maçta daha iyi bir form yakalaması, onları öne çıkarıyor.

Eksik Oyuncular

Feyenoord

7 eksik
Jordan Bos Sakat Diz Sakatlığı
Bart Nieuwkoop Sakat Diz Sakatlığı
Jerry St. Juste Sakat Bacağından Sakat
Reiss Nelson Sakat Kas Sakatlığı
Gijs Smal Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Thomas Beelen Sakat Bacağı Kırık
Shaqueel van Persie Sakat

Inter

6 eksik
Luis Henrique Sakat Uyluk Sakatlığı
Curtis Jones Sakat Uyluk Sakatlığı
Alessandro Bastoni Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Lautaro Martinez Sakat Adale Problemi
Benjamin Pavard Sakat Adale Problemi
John Stones Sakat Kas Sakatlığı

Feyenoord kadrosunda Jordan Bos (Sakat - Diz Sakatlığı), Bart Nieuwkoop (Sakat - Diz Sakatlığı), Jerry St. Juste (Sakat - Bacağından Sakat), Reiss Nelson (Sakat - Kas Sakatlığı), Gijs Smal (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Thomas Beelen (Sakat - Bacağı Kırık) ve Shaqueel van Persie (Sakat) yer almıyor.

Inter kadrosunda Luis Henrique (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Curtis Jones (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Alessandro Bastoni (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Lautaro Martinez (Sakat - Adale Problemi), Benjamin Pavard (Sakat - Adale Problemi) ve John Stones (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Marcus Thuram Inter 5 Gol 2 Asist
Andy Diouf Inter 0 Gol 4 Asist
Piotr Zielinski Inter 2 Gol 2 Asist
Carlos Augusto Inter 2 Gol 2 Asist

Inter kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Marcus Thuram, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Andy Diouf.

İkili Rekabet
0 Feyenoord
0 Beraberlik
2 Inter
  • 11.03.2025 Inter 2-1 Feyenoord Şampiyonlar Ligi
  • 05.03.2025 Feyenoord 0-2 Inter Şampiyonlar Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Inter 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Feyenoord 1, Inter 4 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Feyenoord - Inter maçı ne zaman?

3 Kasım 2026.

Feyenoord - Inter maçı saat kaçta?

23:00.

Feyenoord - Inter maçı hangi kanalda?

Tabii Spor.

Feyenoord - Inter maçında hangi oyuncular eksik?

Feyenoord'da Jordan Bos, Bart Nieuwkoop, Jerry St. Juste, Reiss Nelson, Gijs Smal, Thomas Beelen ve Shaqueel van Persie; Inter'de Luis Henrique, Curtis Jones, Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez, Benjamin Pavard ve John Stones eksik.

Feyenoord ve Inter'ın ligde kaç puanı var?

Inter, İtalya Serie A'da 25 puan; Feyenoord'un puan durumu hakkında bilgi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Feyenoord inter
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