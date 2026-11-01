Feyenoord - Inter Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Feyenoord Salı 23:00 Inter

Feyenoord ile Inter, 3 Kasım 2026 saat 23:00'de De Kuip'ta Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Inter karşısında ev sahibi olarak çıkacak olmaları onlara avantaj sağlayabilir.

Lig Durumu Inter 2. İtalya Serie A Ligi O 10 G 8 B 1 M 1 P 25 26 Attığı Gol 13 Yediği Gol +13 Averaj Gol Durumu (Toplam) Inter 26 / 13 İç Saha / Deplasman Performansı I Inter Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 3 / 1 / 1 Gol 9 – 6

Feyenoord (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 8 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 13 gol atıp 5 gol yedi.

Inter (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 25 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Feyenoord tüm kulvarlar Feyenoord 1-1 Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie Ligi B

PSV Eindhoven 1-1 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi B

Real Betis 1-0 Feyenoord Şampiyonlar Ligi M

Telstar 3-4 Feyenoord Hollanda Eredivisie Ligi G

Feyenoord 3-2 Como Şampiyonlar Ligi G Inter M G G G G tüm kulvarlar Milan 3-1 Inter İtalya Serie A Ligi M

Venezia 0-2 Inter İtalya Serie A Ligi G

Inter 2-1 Fiorentina İtalya Serie A Ligi G

Inter 1-0 Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi G

Bologna 1-3 Inter İtalya Serie A Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Son 2 karşılaşmada Feyenoord, Inter'e karşı galip gelemedi. Inter'in bu maçta daha iyi bir form yakalaması, onları öne çıkarıyor.

Eksik Oyuncular Feyenoord 7 eksik Jordan Bos Bart Nieuwkoop Jerry St. Juste Reiss Nelson Gijs Smal Thomas Beelen Shaqueel van Persie Inter 6 eksik Luis Henrique Curtis Jones Alessandro Bastoni Lautaro Martinez Benjamin Pavard John Stones

Feyenoord kadrosunda Jordan Bos (Sakat - Diz Sakatlığı), Bart Nieuwkoop (Sakat - Diz Sakatlığı), Jerry St. Juste (Sakat - Bacağından Sakat), Reiss Nelson (Sakat - Kas Sakatlığı), Gijs Smal (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Thomas Beelen (Sakat - Bacağı Kırık) ve Shaqueel van Persie (Sakat) yer almıyor.

Inter kadrosunda Luis Henrique (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Curtis Jones (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Alessandro Bastoni (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Lautaro Martinez (Sakat - Adale Problemi), Benjamin Pavard (Sakat - Adale Problemi) ve John Stones (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Marcus Thuram Inter 5 Gol 2 Asist Andy Diouf Inter 0 Gol 4 Asist Piotr Zielinski Inter 2 Gol 2 Asist Carlos Augusto Inter 2 Gol 2 Asist

Inter kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Marcus Thuram, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Andy Diouf.

İkili Rekabet 0 Feyenoord 0 Beraberlik 2 Inter Inter 2-1 Feyenoord Şampiyonlar Ligi

Feyenoord 0-2 Inter Şampiyonlar Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Inter 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Feyenoord 1, Inter 4 gol attı.