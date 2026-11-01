Feyenoord - Inter Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Feyenoord ile Inter, 3 Kasım 2026 saat 23:00'de De Kuip'ta Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Inter karşısında ev sahibi olarak çıkacak olmaları onlara avantaj sağlayabilir.
Feyenoord (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 8 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 13 gol atıp 5 gol yedi.
Inter (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 25 puanla 2. sırada.
Son 2 karşılaşmada Feyenoord, Inter'e karşı galip gelemedi. Inter'in bu maçta daha iyi bir form yakalaması, onları öne çıkarıyor.
Feyenoord kadrosunda Jordan Bos (Sakat - Diz Sakatlığı), Bart Nieuwkoop (Sakat - Diz Sakatlığı), Jerry St. Juste (Sakat - Bacağından Sakat), Reiss Nelson (Sakat - Kas Sakatlığı), Gijs Smal (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Thomas Beelen (Sakat - Bacağı Kırık) ve Shaqueel van Persie (Sakat) yer almıyor.
Inter kadrosunda Luis Henrique (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Curtis Jones (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Alessandro Bastoni (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Lautaro Martinez (Sakat - Adale Problemi), Benjamin Pavard (Sakat - Adale Problemi) ve John Stones (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Inter kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Marcus Thuram, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Andy Diouf.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Inter 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Feyenoord 1, Inter 4 gol attı.
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