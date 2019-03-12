Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Hollanda Eredivisie takımlarından Feyenoord’da forma giyen ve Türkiye’deki devlerin radarındaki Orkun Kökçü, Hollanda ekibiyle yeni sözleşme imzalama kararı aldı.
Feyenoord altyapısında yetişen ve bu sezon A takımla antrenmanlara çıkan 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, FC Emmen karşılaşmasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Oyun görüşü ve tehlikeli paslarıyla öne çıkan Orkun Kökçü’yü elinden kaçırmak istemeyen Hollanda ekibi, genç futbolcunun 2020’de sona erecek olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatma kararı aldı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Orkun Kökçü ile yapılan görüşmede prensip anlaşmasına varıldığı ve kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı belirtildi.
"BENİ GURURLANDIRIYOR"
Feyenoord'da kalma kararını değerlendiren Orkun Kökçü, "Buradaki ilk profesyonel sözleşmeyi imzaladıktan 2 yıl sonra, yeni bir sözleşme imzalamak beni gururlandırıyor. Bu yıl yaşadığım gelişim sayesinde bunu başardım. Kulübümle, benimle ilgili planları hakkında uzun süre konuştum ve Feyenoord'da kalmaya karar verdim" dedi.
Feyenoord Futbol A Takım Direktörü Martin van Geel, Orkun Kökçü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Orkun, modern bir yaratıcı orta sahanın sahip olması gereken tüm özelliklere sahip ve önümüzdeki yıllarda bu özelliğini burada geliştirecek olması bizim için çok önemli. İki ayağını da iyi şekilde kullanabilir. Futbolcu özelliklerinin yanı sıra, gelişim için doğru bir zihniyete sahip. Onun gelişimini görmekten büyük keyif alacağız" ifadelerini kullandı.
Orkun Kökçü ile sezon başında Beşiktaş ilgilenmiş, teklif yapmasına karşın transferi sonuçlandıramamıştı.
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