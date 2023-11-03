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Feyza Altun, Dilan Polat'ı taklit ettiği söylenen o fenomeni işaret etti! Özlem Öz ve Tayyar Öz iddiaları gündemde

03.11.2023 08:45 | Son Güncelleme:
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Twitter (X) hesabında yaptığı yorumlarla dikkat çeken avukat Feyza Altun Dilan Polat'tan sonra şimdi de Dilan Polat'ı taklit ettiği söylenen fenomen Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında iddialarda bulunarak gündeme geldi.

Feyza Altun, Dilan Polat'ı taklit ettiği söylenen o fenomeni işaret etti! Özlem Öz ve Tayyar Öz iddiaları gündemde

Dilan Polat soruşturmasına dair bir süredir yorumlarda bulunan Merve Taşkın'ın avukatı Feyza Altun oklarını bu sefer başka bir fenomene çevirdi.

Son dönemin öne çıkan isimlerinden olan ve Dilan Polat'ı taklit ettiği söylenen fenomen Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz gündem oldu. Instagram'da 2,5 milyon takipçisi olan Öz, çocukları ve eşiyle yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Feyza Altun, bu sefer de bu çifte dair paylaşım yaparak "Bu ikisine de bakmamız gerek arkadaşlar" diyerek sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve doktor eşi Tayyar Öz'ü işaret etti.

Ekran Alıntısı

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"HAVUZLU VİLLALARDA YAŞIYOR..."

Altun önce, "Bu Tayyargiller sürekli sağlık beyanında bulunuyor. Adam ortopedistmiş ama gece gündüz krem ve içinde bal olan bir ürünü 1 yaş altında çocuklara öneriyor. Daha önce sağlık beyanından 340 bin TL ceza yemişler" iddiasında bulundu.

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Altun paylaşımlarının devamında "Dandik kremler ve bebekler için macun satarak havuzlu villalarda yaşıyor, Range'lere biniyorlar..." dedi.

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