Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Tepkilerin ardından herkese meydan okudu…

Avukat Feyza Altun gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Zaman zaman küfürlü paylaşımlarıyla da gündeme gelen Altun Twitter (X) üzerinden 'şeriatınıza s..kayım' diyerek paylaşımda bulunmasıyla gündem yarattı.

Feyza Altun'un bu paylaşımı sonrası '#feyzaaltuntutuklansın' etiketiyle gündem olunca kendisinden şikayetçi olanlara ateş püskürdü.

Bir kesim tarafından tepki gören avukat "Şeriate karşı her zaman mücadele edeceğiz" diyerek "Burası laik bir ülke" paylaşımında bulundu.

Kendisine yapılan bazı yorumlara küfürlü yanıtlar da veren Feyza Altun "Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak" dedi.

Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen sosyal medya kullanıcılarına ise "Sizden zerre korkmuyorum" yanıtını verdi.





