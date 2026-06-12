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Sadettin Saran kazalı BMW’sini ilana koydu: Fiyatı kadar göze çarpan bir detay daha var

Fenerbahçe’de başkanlık koltuğundan ayrılan Sadettin Saran, daha önce kaza yaptığı lüks otomobilini satışa çıkardı. İlanda yer alan fiyat ve tramer kaydı dikkat çekti.

Sadettin Saran kazalı BMW’sini ilana koydu: Fiyatı kadar göze çarpan bir detay daha var
Mehmet Hazar Gönüllü

Fenerbahçe’de başkanlık döneminin ardından yeniden gündeme gelen Sadettin Saran bu kez aracını sattığı ilanıyla konuşuluyor. Saran’ın, daha önce trafik kazasına karışan lüks aracını internet üzerinden satışa çıkardığı görüldü.

13 MİLYON TL PAHA BİÇTİ

İlanda yer alan bilgilere göre söz konusu araç, 2024 model BMW 740d xDrive Pure Excellence. Otomobil için istenen bedel ise 13 milyon 250 bin TL olarak belirtildi.

Saran'ın aracı bir galeri ya da aracı kurumdan değil de internet sitesinde doğrudan “Sadettin S.” adıyla ilana vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Sadettin Saran kazalı BMW’sini ilana koydu: Fiyatı kadar göze çarpan bir detay daha var 1

TRAMER KAYDI DİKKAT ÇEKTİ

İlanda en çok göze çarpan kısım ise aracın hasar geçmişi oldu. Kazanın ardından araçta 3 milyon 121 bin 147 TL tutarında tramer kaydı oluştuğu belirtildi.

Sadettin Saran kazalı BMW’sini ilana koydu: Fiyatı kadar göze çarpan bir detay daha var 2

İlanda aracın ön tamponu, motor kaputu, sağ ve sol ön çamurluklarının orijinal parçalarla değiştirildiği belirtildi. Onarımın yetkili servis bakımı sonrası raporlandığı bilgisi de yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Saran’ın içinde bulunduğu araç, Mart ayında kulübe gidişi sırasında Ataşehir’de trafik kazasına karışmıştı. Fenerbahçe’nin o dönem yaptığı açıklamada Saran’ın, araç sürücüsünün ve kazaya karışan diğer araçtakilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Sadettin Saran kazalı BMW’sini ilana koydu: Fiyatı kadar göze çarpan bir detay daha var 3

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil Sadettin Saran ilan
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