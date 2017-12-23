Fi Çi dizisi hayranlarına kötü haber! Erken final mi yapıyor?

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç’ın paylaştığı “Fi” dizisinin devamı olan 'Çi'nin yeni sezon bölümleri yayınlanmaya başladı. 4 sezon sürmesi beklenen dizinin hayranlarına üzücü bir haber verildi.

Dijital televizyon platformu olan PuhuTV’de yayınlanan Azra Kohen'in çok satan Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan Fi dizisinin ikinci sezonu Çi'nin ardıdan Kohen bir açıklama yaptı.

Yazar Azra Kohen, dizi olarak çekilen, normalde 4 sezon sürmesi beklenen Fi, Çi, Pi serisinin 2. sezonda bitirilmesi kararı aldığını açıkladı.

"İKİNCİ SEZONDA BİTİRİLMESİ KARARINI ALDIM"



Kohen, 'İkinci sezonda sadece karakterler var ve o yüzden ikinci sezonda bitirilmesinin kararını aldım. Buradan Ay Yapım toplantısına gideceğiz.' dedi. (Posta)

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