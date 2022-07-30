YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fiat, akıllı kasko uygulamasını AXA Sigorta ile genişletiyor

Fiat, akıllı kasko uygulamasını AXA Sigorta ile genişletiyor

30.07.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AXA Sigorta müşterilerinin kasko poliçeleri "Fiat Connect Kasko" ile araçtan temin edilen verilere göre kişiye özel belirlenecek ve kasko tutarları sürücünün kullanım şekli ve süresine göre avantajlı hale gelecek

İSTANBUL (AA) - Fiat ve AXA Sigorta arasındaki iş birliği ile kasko poliçelerinde "Akıllı Fiyatlandırma" uygulaması yaygınlaştırılıyor.

Tofaş açıklamasına göre, Fiat, Türkiye'deki kullanıcılarının alışkanlıklarını ve otomobille olan ilişkilerini değiştiren bağlanabilirlik teknolojisi Connect'i geliştirmeye ve yeni iş birlikleri ile kullanıcıları için değer yaratmaya devam ediyor.

Fiat Connect sigortacılık sektöründeki iş birliklerini artırıyor. sigorta sektöründe bağlanabilirlik teknolojisinde öncü çalışmaları olan ve "Türkiye'nin ilk" kişiselleştirilmiş kasko ürününü de sunarak müşterilerine sürüş deneyimini güvenli hale getirmeyi amaçlayan AXA Sigorta müşterileri de Fiat Connect Kasko avantajlarından faydalanabilecek.

AXA Sigorta müşterilerinin kasko poliçeleri "Fiat Connect Kasko" ile araçtan temin edilen verilere göre kişiye özel belirlenecek ve kasko tutarları sürücünün kullanım şekli ve süresine göre avantajlı hale gelecek.

Connect Kasko sayesinde araç sahipleri yüzde 10 daha avantajlı fiyatlarla kasko yaptırabiliyor. Ayrıca yenileme döneminde araç kullanım verileri analiz edilerek hesaplanan sürüş puanına ve otomobillerini kullanmadıkları gün sayısına göre kasko poliçelerinde yüzde 10'un üzerinde indirimden de faydalanabiliyor.

- Connect Kasko ile Fiat sahipleri araçlarını kullanmadıkları günler için prim ödemiyor

Bugüne kadar 7 bin kullanıcıya ulaşan Connect Kasko, kullanıcılarının ilk poliçelerinde toplam 1.550 MTL fayda sağlarken, yenileme yaptıran müşterileri için poliçe fiyatında poliçe başı ortalama 421 TL'lik avantaj sağlayarak sürüş güvenliğini destekliyor. Kullanıcılara veriden değer yaratan Connect Kasko, poliçe fiyatlamasını kullanım süresi ve sürüş puanı olmak üzere iki temel veri üzerinden hesaplıyor.

Poliçeye artı bedel yansıtmadan analiz yapan sisteme göre, sürüş puanı 75'in üzerinde olan kullanıcılara, toplam poliçe tutarı üzerinden maksimum 10 indirim uygulanıyor.

Bununla birlikte, araçlarını kullanmadıkları gün süresine göre 250 TL'ye varan indirimler de Fiat Connect kullanıcılarını bekliyor.

Söz konusu veriler, poliçe yenileme döneminde AXA Sigorta tarafından değerlendiriliyor ve kasko poliçe indirimleri kişiye özel olarak belirleniyor. Böylece, kasko fiyatlarının içindeki göreceli yüksek risk maliyeti, aracını iyi kullanan sürücüye yansıtılmıyor; kullanım gün sayısı da hesaplamada dikkate alınıyor. Ayrıca, kasko poliçesi satın alanlara yılda 2 kez ve toplamda 30 gün olmak üzere ikame araç hizmeti de sağlanıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu başladıGalatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu başladı
Batman'da trafoda elektrik akımına kapılan kişi öldüBatman'da trafoda elektrik akımına kapılan kişi öldü
Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım çalışmaları sürüyorKarabük'te selde zarar gören alanlarda onarım çalışmaları sürüyor

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:51
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:30
Yatsı
22:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Şükrübey Eczanesi
Atasehir
Özdamar Eczanesi
Atasehir
Yusuf Reyyan Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberler

Çok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberler

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.