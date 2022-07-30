FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başladı

İZMİR (AA) - İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleşen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası grup müsabakalarıyla başladı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka ile Bornova Atatürk Spor Salonlarında gerçekleşen organizasyon, 7 Ağustos Pazar günkü final maçıyla tamamlanacak.

A Grubu'nda Fransa, İsrail, Kuzey Makedonya, Büyük Britanya, B Grubu'nda Türkiye, İspanya, Almanya, Polonya, C Grubu'nda Sırbistan, Çekya, Yunanistan, Slovenya, D Grubu'nda ise Litvanya, Hırvatistan, İtalya ve Karadağ'ın yer aldığı organizasyon iki maçla başladı.

A Grubu'nun ilk maçında Fransa, Büyük Britanya'yı 97-45 yenerken, C Grubu müsabakasında ise Sırbistan, Slovenya'yı 70-52'lik skorla geçti.

Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında bugün saat 20.30'da Polonya ile karşılaşacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz