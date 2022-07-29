FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlayacak

İZMİR (AA) - FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası 16 ülkenin katılımıyla yarın İzmir'de başlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka ve Bornova Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek organizasyon 7 Ağustos Pazar günkü final maçıyla tamamlanacak.

Organizasyonda İspanya, Almanya ve Polonya ile B Grubu'nda yer alacak Türkiye, maçlarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapacak. Grup maçlarını saat 20.30'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, yarın Polonya, 31 Temmuz Pazar günü İspanya ve 1 Ağustos Pazartesi de Almanya ile karşılaşacak.

A Grubu'nda Fransa, İsrail, Kuzey Makedonya, Büyük Britanya, C Grubu'nda Sırbistan, Çekya, Yunanistan, Slovenya, D Grubu'nda Litvanya, Hırvatistan, İtalya ve Karadağ yer alacak.

Gruptaki konumlarına göre son 16 turunda A ile B Grubu, C ile D Grubu çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip olacak. Son 16 turunda galip gelenler çeyrek finale yükselecek, mağluplar ise klasman maçlarında karşılaşacak.

Organizasyonu son 3 sırada tamamlayacak ekipler B Ligi'ne gerileyecek.

- Türkiye 3. kez ev sahibi

Daha önce 2014'te Konya'nın, 2016'da Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon üçüncü kez Türkiye'de oynanacak.

Türkiye'nin 2013 ve 2014'te birinciliğe ulaştığı şampiyonada, ay-yıldızlılar 2004, 2005, 2015 ve 2019'da ikinci, 2009 ve 2011'de ise üçüncülüğü elde etti.

- 37. şampiyon aranıyor

1964'ten 2002'ye kadar 2 yılda bir gerçekleştikten sonra her yıl düzenlenmeye başlayan organizasyon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında yapılmadı.

Bu organizasyonda Sovyetler Birliği 8, Yugoslavya 5 birincilikle en fazla şampiyonluğa ulaşan ülkeler konumunda yer alıyor. Bu ülkeleri dörder birincilikle Fransa, İspanya ile Sırbistan, 3 şampiyonlukla Hırvatistan, ikişer birincilikle Litvanya, Türkiye ve Yunanistan ve birer şampiyonlukla İtalya ve Sırbistan-Karadağ izliyor.

Ücretsiz takip edilebilecek organizasyonun özel hazırlanan logosu, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti ve basketbol topunu bir araya getiriyor.

