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FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası’nın yeni logosu tanıtıldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.12.2020 18:20 | Son Güncelleme

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2023 Basketbol Dünya Kupası’nın resmi logosu, FIBA’nın yeni kampanya lansmanının bir parçası olarak tanıtıldı.

FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası’nın yeni logosu tanıtıldı

FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası’nın yeni logo konsepti üç temel unsur içeriyor: kalp, Naismith Kupası ve 2023 yılı. Yan kalp, basketbola olan tutkuyu sembolize ederken, Naismith Kupası ise katılan takımların hayalini temsil ediyor. Logonun içinde beyazla yazılmış ’23’ sayısı ise Filipinler, Japonya ve Endonezya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası’nın yılını gösteriyor. Ev sahibi üç ülkenin de basketbola karşı güçlü bir tutkuları var ve bu basketbol sevgisi, milyonlarca basketbolseveri tek bir kalp atışı ile bir araya getirecek olan yeni FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası logosunda yer alıyor.

FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası, 25 Ağustos - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında Manila, Okinawa ve Jakarta’da düzenlenecek unutulmaz bir etkinlik olacak. Grup aşamasındaki maçlar bu üç şehirde de gerçekleşecek ve son aşamadaki maçlar Filipinler’in başkenti Manila’da oynanacak.
FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis konuyla ilgili olarak, "Bu çok heyecan verici bir dönüm noktası. FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası’nın karakteristik logosu, organizasyon komiteleri ve FIBA’nın basketbola olan ortak sevgisini sembolize ediyor ve aynı zamanda ilk kez ev sahibi üç ülkeyi bir araya getiren etkinliğin vizyonunu ve tutkusunu temsil ediyor" dedi.

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FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası elemeleri Kasım 2021’den Şubat 2023’e kadar 80 milli takımın katılımı ile gerçekleşecek ve takımlar Dünya Kupası’ndaki 32 yerden birini almak için 6 pencerede mücadele edecek. İlk eleme penceresi 22-30 Kasım 2021 tarihleri arasında oynanacak.

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